Yangın, saat 7.30 sıralarında Yeni Mahalle’de bulunan 2 katlı bir evin giriş katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tüpten çıktığı düşünülen yangında Rahmi Kaya’nın (60) yatağı alev aldı. Evde başlayan yangında, pencereden çıkan alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı söndürme çalışmaları sonucunda 60 yaşındaki Rahmi Kaya, yatağında hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Rahmi Kaya’nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından olay yerine Cumhuriyet Savcısı sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu cansız bedeni bulunduğu yerden alınan Rahmi Kaya, olay yerine gelen cenaze aracı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA