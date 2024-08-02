Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’nın simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı’nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan incelemelerin ardından basın mensupları ile bir araya gelen Vali Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Basın mensuplarının sorusu üzerine Antalya Havalimanı’nda da yaşanan uçuşlarda rötar sorunu hakkında konuşan Vali Şahin, rötar sorununun altında birçok neden bulunduğunu açıkladı.

Şahin, "Avrupa'da yaşanan birtakım havaalanı problemleri bir domino etkisi ile Türkiye'ye doğru sirayet ediyor, sadece Türkiye'nin mevzusu değil. Gerçekten canımızı sıkan, turizme olumsuz etki eden rötarlar yaşanıyor, fakat 15 gün öncesi bir ay öncesine göre daha az az olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Özellikle havalimanında daha iyi hizmet noktasında ne gerekiyorsa bunu yapmanın arayışı içindeyiz. Geçtiğimiz hafta da Ulaştırma Bakanımızla, Kültür ve Turizm Bakanımızın Başkanlığında bir toplantı yaptık, sadece havaalanı özelinde değil turizmin tüm unsurlarını detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Belirttiğimiz hedefe ulaşmak için tüm engelleri birer birer aşacağız" dedi.