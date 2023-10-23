Antalya’da görev yapan basın mensupları ile basın buluşmasında bir araya gelen Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl kutlamaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Programa Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Basın Cemiyeti Başkanı İbrahim Akkaya ile yerel ve ulusal basından birçok basın mensubu katıldı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlamanın kendilerine nasip olduğunu ve bunun gurur verici olduğunu ifade eden Vali Şahin "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını Antalya’da coşkuyla kutlamak istiyoruz. Tüm Antalyalıları, Cumhuriyet coşkusunu evinden başlayarak hissetmeye ve hissettirmeye davet ediyorum. Buradan Antalyalıları sizlerin aracılığıyla tüm etkinliklere davet ediyorum” dedi.

'ANTALYA BİR BAYRAK KENTE DÖNÜŞECEK'

Yeni nesillere Cumhuriyetin kurucu değerlerini mutlaka benimsetmek gerektiğini ve 100’üncü yıl kutlamalarının da bu açıdan bir fırsat olduğunu söyleyen Vali Şahin “Bunu başarabilmek için öncelikle Antalyalıların evlerine ulaşmayı birinci hedef olarak belirledik. Antalya merkezde 275 bin öğrencimiz var. Büyükşehir Belediyemiz, merkezdeki 4 ilçe belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde 275 bin öğrencimize bayrak hediye ettik. İnşallah Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken, 275 bin öğrencimiz evlerinden bayraklarıyla hem bu coşkuya ortak olacaklar hem de Antalya’yı bir bayrak kente dönüştürecekler" diye konuştu.

Vali Şahin, konuşmasının devamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak olan etkinliklerden bahsederek katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.