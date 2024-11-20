Doğru olduğu düşünülen yanlışlardan birinin dişlerdeki lekelerin karbonatla temizlenmesi olduğuna dikkat çeken Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Karbonat, anlık diş üzerindeki lekeleri temizleyebilir ama diş yüzeyinin aşırı çizilmesine sebep olur.” dedi. Bununla birlikte sık gargara kullanımı ve florsuz diş macunu seçimlerinin de doğru olmadığına değinen Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, etkin diş temizliği için günde iki kez dişlerin fırçalanması ve diş yüzeyindeki birikintilerin tamamen temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Doğru bilinen uygulamalar dişlere zarar verebilir!

Ağız sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlardan ilkinin, dişlerde oluşan lekelenmelerin karbonatla temizlenmesi olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Karbonat, anlık diş üzerindeki lekeleri temizleyebilir ama diş yüzeyinin aşırı çizilmesine sebep olur.” dedi.

Gargara kullanımının da dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Çok fazla reklamı yapıldığından, rutinde gargara kullanımının faydalı olduğu düşünülebilir. Ancak gargara ağız içi mikroorganizma dengesini bozabileceğinden sık kullanımı tavsiye edilen bir bakım değildir. Florlu diş macunlarının zararlı olduğu söylentisi de yine bir hurafe diyebiliriz. Flor, diş macunlarının içerisinde çok küçük miktarlarda kullanılır. Flor dişlerin kendilerini daha iyi koruyabilmesi açısından değerlidir ve kullanılması tavsiye edilir. Bu açıdan zararlı görülmez. Diş yüzeyindeki mineral dengesi tükürükle beraber sürekli çözünür, yeniden birikir. Dolayısıyla tükürük içerisinde flor olması, florun diş yüzeyine girerek orayı daha güçlendirmesini sağlar.” şeklinde konuştu.

Macunun ferahlığı ile dişlerin temizlendiği düşünülmemeli!

Diş bakımında öncelikle dikkat edilmesi gereken şeyin her gün düzenli olarak diş fırçalama olduğuna vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Günde iki kez dişlerini fırçalamayanların en azından akşamları dişlerini fırçalaması son derece önemli.” dedi.

Diş fırçalamasında da dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, şunları söyledi:

“Fırçalama sadece macunun ferahlığıyla, 15-20 saniye diş yüzeylerinde tuttuğumuz fırçayla istediğimiz etkinlikte temizliği sağlayamaz. Tüketilen gıdalar daha yumuşak ve yapışkan gıdalara döndükçe diş yüzeyindeki birikimler de artar. Bunları dişlerden temizlemek 15-20 saniye sürecek bir iş değildir. Bir fırçanın diş yüzeyine en az 6-7 kere teması gerekir. Macunun ferahlığı ile diş yüzeyinin temizlendiği düşünülmemeli. Dişlerin hem ön, hem iç, hem de üst yüzeylerine fırçanın temas etmesi gerekir ve bu şekilde fırçalama en az 2-5 dakika sürmeli.”

“Önemli olan diş yüzeyindeki birikintilerin tamamen temizlenmesi”

Yaşa göre diş bakımının belirgin şekilde değişmediğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Fırçalama ve temizlik işlerinin aynı şekilde yapılması gerekir. Sadece yaşla birlikte diş eti çekilmeleri ortaya çıkabilir. Diş eti çekilmesi olan hastalarda iki diş arasında karanlık alan denilen boşluklar varsa buralarda küçük fırçaların kullanılması tavsiye edilir.” dedi.

Sigara kullananların dişlerinde leke birikimini biraz da olsa önlemek için sigara içtikten sonra dişlerin fırçalanmasını öneren Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sigara kullanan kişilerin de rutin diş bakımlarına dikkat etmesi gerekir. Önemli olan diş yüzeyindeki birikintilerin tamamen temizlenmesidir.

Dişlerle birlikte dilin fırçalanması da önerilir. Ağızdaki kokunun kaynağı özellikle dil yüzeyidir. Dilin fırçalanması için özel dil fırçaları ya da bazı diş fırçalarının arka kısmında özel çıkıntılar bulunur. Bunlarla dil fırçalanması arkadan öne doğru olacak bir şekilde gerçekleştirilebilir.”