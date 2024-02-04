Kalp damar sağlığı açısından birçok yararı bulunan Omega-3 yağ asitlerinin keten tohumu, ceviz, semizotu gibi bitkisel kaynaklı besinlerde de bulunduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Omega-3 yağ asitlerinin zengin kaynağı olan yağlı balıklar; haftada en az 2 gün 150-200 gram olarak beslenmede yer almalı.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, balık tüketiminin püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Balıklar protein, kalsiyum, iyot ve Omega-3 zengini

Ülkemizde özellikle kış aylarında sık tüketilen protein kaynakları arasında balıkların yer aldığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Balıklar zengin protein içeriklerinin yanı sıra kalsiyum, iyot ve Omega-3 yağ asitlerinin de zengin kaynaklarındandır. Birçok klinik çalışma düzenli balık tüketiminin kalp krizi ve felç riskini azalttığını, bilişsel aktiviteleri arttırdığını bildiriyor.” dedi.

Haftada en az 2 gün balık

Kalp damar sağlığı açısından birçok yararı bulunan Omega-3 yağ asitlerinin; keten tohumu, ceviz, semizotu gibi bitkisel kaynaklı besinlerde de bulunduğunu ancak vücut tarafından emilimlerinin düşük olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Bu nedenle Omega-3 yağ asitlerinin zengin kaynağı olan yağlı balıklar; haftada en az 2 gün 150-200 gram olarak beslenmede yer almalıdır.” diye konuştu.

Balık satın alırken ve tüketirken nelere dikkat edilmeli

Yaşamın her döneminde balık tüketebileceğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, balık satın alırken ve tüketirken nelere dikkat edilmesi ve hangi balıkların tercih edilmesi, hangilerinden uzak durulması gerektiğini de şöyle anlattı:

-Öncelikle balığın tazeliğinden emin olunmalıdır. Bayat balığın kokusu daha keskindir ve gözleri parlaklığını kaybetmiştir, yavaşça bastırdığınızda dokunulan yer içe çöker. Ayrıca taze balıkların solungaçları bayat olanlara göre daha kırmızıdır.

-Mevsim balıkları tercih edilmelidir. Genelde büyük ve iri balıkların, vücut için toksik olan civa içerme ihtimalleri daha yüksektir. Bu nedenle küçük ve yüzey balıkları tercih edilmelidir. Örneğin bu aylarda; uskumru, palamut ve istavrit tüketim açısından uygundur.

Son kullanma tarihleri yakın olan ton balıklarına histamin uyarısı

-Mevsim balıklarına ulaşamıyorsak dondurulmuş balıklar da tercih edilebilir. Dondurulmuş balıklar sanılanın aksine; tazeyken dondurulabileceği için büyük bir besin değeri kaybı yoktur. Ancak soğuk zincir korunamamış ise sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle güvenilir satıcılara yönelmekte fayda vardır.

-Taze balık yerine, kolay ve pratik olması açısından ton balıkları da sık tercih edilmektedir. Son kullanma tarihleri yakın zamanda olan ton balıklarının histamin içeriklerinin artmış olma ihtimali vardır. Bu nedenle eğer ton balığı satın alınacak ise etiketleri incelenmelidir.

İdeal olan fırında veya buharda pişirme

-Balıklar pişirilirken, kızartma yöntemi tercih edilmemelidir. Özellikle Omega-3 yağ asitlerinden faydalanmak için ideal olan fırında veya buharda pişirme yöntemlerini tercih etmektir.

-Balık tüketirken daha tok hissetmek için yanında salata ve limon bulundurulmalıdır. Salatada ve limonda bulunan C vitamini balıktaki birçok vitamin ve mineral ile sinerjik etki oluşturacak ve emilimlerini arttıracaktır.