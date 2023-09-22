Sahil yolunu Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve yeni Çevre Yoluna bağlayan yeni yolda başlatılan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Yücel “Üniversitenin haftaya açılacak olmasından dolayı şu an tüm ağırlığımızı buraya verdik. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde tek şerit olarak trafiğe açmayı hedefliyoruz” dedi.

30 metre genişliğe, 4 kilometre uzunluğa sahip yeni yolda dolgu ve hafriyat çalışmalarının ardından altyapı ve yağmursuyu drenaj çalışması tamamlandı. Kaldırım ve bordür taşları döşenen yeni yolda orta refüj aydınlatma sistemi için çalışmalar sürüyor.

YÜCEL: “MERKEZDEN KIRSALA 4 ARI NOKTADA ASFALT ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Kestel Mahallesi'ndeki yeni 30 metrelik imar yolunda sürdürülen 2500 metre uzunluğundaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alanya’nın şu anda merkez kırsal ve yaylalarda olmak üzere 4 ayrı noktada sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Yücel, “şehrimizin sürekli göç alması, yeni yerleşim alanları ve ticarethanelerin yapılmasıyla yeni yollara ihtiyaç duyulmakta. Bu ana arterler ve mahalleleri birbirine bağlayan yolların yapımını ivedilikle bitirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“30 METRELİ YOLU BİR HAFTA 10 GÜN İÇERİSİNDE TEK ŞERİT OLARAK TRAFİĞE AÇACAĞIZ”

Kestel merkezden çevre yoluna bağlanan 30 metrelik yolun gerek sürekli göç alan bölgemiz gerekse üniversite açısından büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hem üniversitenin hem de yeni sanayi sitesinin kullanabileceği bağlantı yolunun asfalt çalışmalarına başladık. Burasını çift şeritli duble bir yol olarak tasarladık. Şu anda bir tarafını tamamen hizmete açıyoruz. Çünkü diğer şeridin altyapısını su ve drenajlarını arkasından da kanalizasyon altyapısını yaptıktan sonra bu batı tarafının da asfaltını yapacağız. Bugüne kadar yolun aksamasının sebebi sadece altyapıdan kaynaklanan sorunlardı. Şu anda gerek yağmur drenajları, Telekom enerji hatları çalışmaların tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarına başladık”.



YÜCEL, “ÜNİVERSİTENİN AÇILACAK OLMASINDAN DOLAYI BÜTÜN AĞIRLIĞIMIZI BU YOLA VERDİK”

Bir hafta içerisinde tek şerit olarak hizmete açmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Yücel, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Bütün ağılığımızı buraya verdik. Çünkü gelecek haftadan sonra Üniversitemiz açılıyor. Onlara hazırlık yapıyoruz. Üniversite çevresindeki ara yolları da yapıp sağlıklı bir şekilde bu yolu bir hafta 10 içerisinde trafiğe açacağız. Hem bölge halkımıza hem de üniversite öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Emek veren fen işleri ekibimize şimdiden çok teşekkür ediyorum.” dedi.