Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı kredi-burs rakamını; lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Üniversite Öğrencilerine Müjde! Burs Miktarları Artırıldı
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı