Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyişi sürüyordu.

Milyonlarca öğrencinin beklediği 2024-2025 KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyuruda burs ve kredi başvurularının başladığı açıklandı.

BAŞVURULAR 13 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olacağını vurgulayan Bakan Bak, başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

NASIL BAŞVURULUR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

"TÜM İMKANLARIMIZLA DAİMA YANINIZDA OLACAĞIZ"

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘’Sevgili Gençler;

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.’’