Spora ve sporcuya verdiği desteklerle ülke ve dünya çapında büyük başarı sağlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) her geçen gün yeni başarılara kapı açmaya devam ediyor. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinden iki öğrenci, uluslararası organizasyonlarda başarı sağlayarak ALKÜ’ye bir kez daha gurur yaşattı. Mardin'in tarihi Dara Antik Kenti'nde Uluslararası Mardin MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi. Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) iş birliğinde "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla düzenlenen yarışa 120 sporcu katıldı. Yaklaşık 3 bin 800 metrelik zorlu ve engebeli parkurda, sporcular 10 farklı etapta yarıştı. Bisiklet branşında yılın son etabı olan Mardin Antik Kenti Dara Uluslararası MTB Cup yarışını, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Sevim Gerçek 1. olarak bitirdi.



SEREN AY ÇETİN YİNE GURURLANDIRDI

ALKÜ’yü gururlandıran diğer başarı ise Hintli rakibi Renu Phogat’ı yenen Spor Bilimleri öğrencisi, Türkiye'nin ilk Dünya Boks Konseyi (WBC) Kadın Şampiyonu Boksör Seren Ay Çetin’den geldi. Çetin, Mega Fight Arena organizasyonluğunda İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen gecede kozlarını Hindistanlı namağlup rakibi Renu Phogat ile paylaştı. Renu Phogat’ı puanla mağlup eden Çetin, rakibine kariyerinde bir ilki yaşattı. Çetin maç sonrası yaptığı açıklamada, “Şimdi ise en büyük hedefim olan Dünya Şampiyonluğu için çalışmalara başlayacağım. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum.” dedi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ, SPORDA BAŞARILARIYLA KONUŞULUYOR”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün kurulduğu 2015 yılından bu yana spor alanında yaptığı çalışmaların meyvelerini her geçen yıl daha çok toplamaya başladığını söyledi. ALKÜ’nün spor alanında yaptığı başarılarla ülkenin dünya çapındaki spor başarılarına büyük katkılar sağladığını belirten Rektör Türkdoğan, “Turizm, sağlık ve spor şehri Alanya’mızın gelişmesi için akademik çalışmalarımızı her geçen gün artırırken yeni projeler üretmeye de tüm hızımızla devam ediyoruz. Son yıllarda özellikle spor alanında öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sağladıkları başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor. Bu başarıların arkasında öğrencilerimizin azmi başta olmak üzere ALKÜ’nün spora yaptığı yatırım ve verdiği önem geliyor. Spor alanındaki başarılarımız artık herkes tarafından biliniyor ve üniversitemiz spordaki başarılarıyla konuşuluyor. Öğrencilerimiz Sevim Gerçek ve Seran Ay Çetin’e başarılarını devamını diler, hocalarımıza emekleri için teşekkür ederim.” dedi.