Dünya genelinde yaşam süresi, sağlık hizmetlerinin kalitesi, yaşam tarzı alışkanlıkları, çevresel koşullar ve diğer birçok faktörün etkisi altındadır. Her yıl güncellenen verilere göre, bazı ülkelerde insanlar daha uzun süre yaşarken, diğerlerinde ise yaşam süresi kısa olabiliyor. İşte dünya genelinde en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip ülkeler...

EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP ÜLKELER

Monako: Monako, dünyanın en yüksek yaşam süresine sahip ülkesi olarak öne çıkıyor. 2023 itibarıyla, Monako'da doğan bir kişinin beklenen yaşam süresi yaklaşık 86.6 yıl olarak kaydediliyor.

Japonya: Japonya, uzun yaşam süresi ile bilinen bir ülke. 2023 itibarıyla, Japonya'da doğan bir kişinin beklenen yaşam süresi yaklaşık 85.9 yıl olarak kayıtlara geçiyor.

İsviçre: İsviçre, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve yaşam standartlarıyla tanınır. 2023 itibarıyla, İsviçre'de doğan bir kişinin beklenen yaşam süresi yaklaşık 85.6 yıl olarak belirleniyor.

EN KISA YAŞAM SÜRESİNE SAHİP ÜLKELER

Sierra Leone: Sierra Leone, dünyanın en düşük yaşam süresine sahip ülkesi olarak öne çıkıyor. 2023 itibarıyla, Sierra Leone'da doğan bir kişinin beklenen yaşam süresi yaklaşık 54.3 yıl olarak kaydediliyor.

Çad: Çad, ekonomik zorluklar ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimle mücadele eden bir ülke. 2023 itibarıyla, Çad'da doğan bir kişinin beklenen yaşam süresi yaklaşık 54.7 yıl olarak belirleniyor.

Nijer: Nijer, ekonomik sıkıntılar ve yetersiz sağlık hizmetleri ile karşı karşıya. 2023 itibarıyla, Nijer'de doğan bir kişinin beklenen yaşam süresi yaklaşık 54.8 yıl olarak kaydediliyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 2019'dan bu yana kısalıyor.

Hafta başında açıklanan verilere göre doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 2019-2021 döneminde 77,7 yıldan, 2020-2022 döneminde 77,5 yıla geriledi. 2017-2019 dönemi için bu süre 78,6 yıldı.

Dünya genelinde nüfusun yaşam beklentisinde 2019'dan itibaren belirgin bir düşüş var.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr