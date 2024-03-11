Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Fabrikalar Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle buluşmasına önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti MKYK üyesi Sevilay Tuncer, Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, il, ilçe teşkilatları ve vatandaşlar katıldı. Tütüncü, Kepez’in 15 yıllık hizmet yolculuğuna değindi, Antalya’nın ‘Altın Çağı Projeleri’ni anlattı.

Kepez’de, 15 yıl boyunca hep beraber başarı hikayesi yazdıklarına değinen Tütüncü, “Göreve geldiğimizde Kepez’e arka mahalle, oraya gidilir mi? diyorlardı. Şimdi! Kepez Antalya’nın parlayan yıldız oldu. Kepez birçok Büyükşehir Belediyesi’nin yapamadığı, başaramadığı, beceremediği, düşünemeyeceği projeleri hayata geçirdi. Kentsel dönüşümden esnaf ve tarıma yönelik projelere kadar nice güzel eserleri ortaya koydu. 150’den fazla okul, 1200 kilometreden fazla yeni yol, 3,5 milyon kareden fazla yeni yeşil alan, 15 tane hastane ve kamu sağlığı kuruluşu var. Aile sağlığı merkezlerini saymıyoruz. Bu kadar önemli işlerin yapıldığı Kepez, belediye olarak ta kurumsal bir yapıya sahip… Mali portre olarak ta, Antalya’nın en parlak belediyesi… Benim ve benimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarımın oluşturduğu, 15 yılda sizlere çıkardığı bir emanet. Şimdi! 31 Mart seçimleri bu emanetin sahibine teslim edileceği yer. “dedi.



ANTALYA’NIN ALTIN ÇAĞINDA SON

Tütüncü, Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer’i işaret ederek, “Siz bu emaneti en güzel şekilde Rıza Başkanımıza emanet edin. Bu emekler boşa gitmediği gibi, Rıza başkanım da kendi ekibiyle üzerine koya koya devam etsin ve Kepez çok daha güzel yerlere yürüsün. Kepez’de emanet çok daha ehil ellere gitsin. “ diye konuştu. Trafikten ulaşıma kadar Antalya’nın sorunlarına değinen Tütüncü, bir belediye başkanının en önemli önceliğinin bu sorunlar olması gerektiğini söyledi. Antalya’nın altın çağında bu sorunlara son vereceklerini belirten Tütüncü, “Antalya’yı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bağlayacak 15 yeni yol, 22 katlı kavşak, 5 adet yeni yeraltı raylı sistem hattı kuruyoruz. Antalya’ya metroyu getiriyoruz. Şehir dışından gelen hemşehrilerimiz için ‘PARK ET BİN’ noktalarını hayata geçireceğiz. Toplu ulaşımı daha ucuz, daha konforlu ve ulaşılabilir hale getireceğiz. Önümüzdeki 5 yılda Antalya’nın her sorunu gibi, trafik sorununu da tarihin karanlık sularına gömüyoruz. Trafik sorununu kökünden çözüyoruz.” dedi.



ŞEHİR YÖNETİMİ DE EV YÖNETİMİ GİBİDİR

Antalya’nın son günlerde yağan yağmurlarla gündeme gelmesine de değinen Tütüncü, “2024 yılında Antalya’nın hakkı bu değildir. Şehir yönetimi de ev yönetimi gibidir. Lavaboyu temizlemezsen tıkanır ve taşar. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yağmur suyu menfezlerini temizleyememiş olmak yakışmaz. Biz böyle ilkelliklere de son vereceğiz. “dedi.

ÇİFTÇİYE EN UCUZ MAZOT

Tarım ve hayvancılık desteklerine de değinen Tütüncü, “Türkiye’de en ucuz mazotu kullanan çiftçiler, Antalyalı çiftçiler olacak. Fidan desteği, canlı hayvan desteği, gübre desteği, tohum desteği ve birçok destekler sağlayacağız. Eğitimden kültür sanata, emeklilere destekten sosyal desteklere kadar en güzel hizmetleri biz yapacağız. Evlenen kardeşlerimize bir yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceğiz. Biz hizmete hazırız ve kararlıyız. “ diye konuştu.