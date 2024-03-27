Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Manavgat’ta Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Tütüncü, miting alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerle Antalya’nın altın çağının kapılarının aralanacağını belirten Tütüncü, “Manavgat’ımıza, Antalya’mıza ve 19 ilçemize hizmetin damgasını vuracağız. Buradaki bu heyecan 31 Mart’ın müjdecisi... Ülkücü kardeşlerimizle, AK Partiye gönül veren kardeşlerimizle Cumhur ittifakımız, Allah’ın izniyle hem Manavgat’ta, hem Antalya Büyükşehir Belediyesinde büyük tarihi bir zafer yazacak. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye Manavgat’tan güçlü bir selam göndereceğiz. Sandıklar açıldığında bütün Manavgat güçlü olacak, bütün Antalya güçlü olacak, Antalya’nın 19 ilçesi güçlü olacak. “ dedi. Tütüncü, Cumhur İttifakı’nın Manavgat Belediye Başkan adayı Süleyman Okudan’a da destek istedi.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık’ın katılımlarıyla şölen havasında bir buluşma gerçekleştirildi.