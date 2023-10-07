Türk Savunma Sanayii her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.

Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor. Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı. Bir diğer yandan Türk Savunma Sanayii ürünleri dünya pazarlarında da rekabetçi konuma ulaştı.

Türk başarısı ABD basınında

Türkiye'nin bu başarısı, ABD merkezli yayın organı Foreign Policy dergisinde gündem oldu. ABD basını, Türkiye 20 yıl önce buzdolabı ve televizyon ihracatıyla övündüğünü ancak bugün de askeri teknoloji ve donanımda kendi kendine yetme yolunda önemli adımlar attığını yazdı.

"Türkiye'de yabancı girdi yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü"

Türkiye'nin başarısı ile ilgili ABD basınında yer alan ifadeler şu şekilde;

‘’ Türkiye’nin yerli savunma üretiminin gelişmesinin bir başka ölçüsü de yabancı girdinin (parça ve bileşenler) 20 yıl önceye göre yüzde 80’den yüzde 20’ye düşmesi. ’’

"Türkiye dünyanın en büyük 12'nci silah ihracatçısı oldu"

‘’ Türk Savunma Sanayii’nin silah ihracatı da 2022’de, 2021’e kıyasla yüzde 36’dan fazla artarak Türkiye’yi dünyanın en büyük 12’nci silah ihracatçısı haline getirdi. ’’