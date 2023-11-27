İsrail ile Filistin’in Gazze bölgesindeki direniş örgütleri arasında yaşanan savaşta 40 gün geride kalırken, savaşın ziyaretçi sayıları üzerindeki etkileri de ortaya çıkmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,26 düşüşle 81 binden 31 bine geriledi.

Ocak-ekim arasındaki 10 aylık kümülatif rakamlar incelendiğinde ise, ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,63 artışla 712 binden 760 bine yükseldiği görülüyor.

İsrail, ekim ayında Türkiye’ye dönük bir seyahat uyarısı yapmış ve vatandaşlarına ‘Türkiye’yi derhal terk edin’ çağrısında bulunmuştu.

KAYNAK: Turizm Güncel