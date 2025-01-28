Son bir haftadır Türkiye genelinde Emniyet ve Jandarma tarafından yürütülen "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonları, DEAŞ terör örgütüne önemli bir darbe vurdu. 24 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 100 şüpheli terörist, terör örgütü ile olan bağlantıları nedeniyle yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyonlar, terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi doğrultusunda sürdürülüyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda, yakalanan şüphelilerin DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları, teröre finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sırasında, şüphelilere ait belge ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bu başarılarından dolayı alkışı hak ederken, halkın güvenliği için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtiyor.