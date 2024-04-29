Meta, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i, Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Rekabet Kurumu'nun emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de erişime kapatıldı.

Uygulamaya erişilemiyor

Threads uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ana sayfa yüklenemedi hatasıyla karşılaşıyor.



Ne olmuştu

Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kesmişti.

Ayrıca kurum, Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Diğer uygulamalar etkilenmeyecek

Meta'dan yapılan açıklamada, geçici kapatma kararından Facebook, Instagram, WhatsApp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği belirtildi.