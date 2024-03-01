Türkiye’de her geçen gün artan kur ve vergi oranları sebebiyle otomobil almak biraz daha zorlaşıyor. Tabi konu sadece otomobili almakla bitmiyor. Bir de otomobili yürütme maliyeti olarak adlandırdığımız maliyetler var. Sizin için bu masrafların en az olduğu, sanayiye en az uğrayan otomobil markalarını listeledik. İşte En az tamir gören otomobil markaları…

En az tamir gören otomobil markaları!

Birazdan paylaşacağımız 5 otomobil markası dünya çapında en az arızalanan ilk 5 markayı temsil etmekte. Konuyla ilgili araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri’nden CarMD araştırma şirketi yaptı. İşte CarMD’ye göre en az bozulan 5 otomobil markası.

1- Mazda

2- Toyota

3- Acura

4- Hyundai

5- Honda

Kaynak: shiftdelete.net