Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) toplum yararına projelerine tüm hızıyla devam ederken bir taraftan da öğrencilerin gelişimine daha fazla katkı sunmak için sektör temsilcileriyle öğrencileri buluşturmaya devam ediyor. Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından yarın (3 Aralık 2024 Salı) iki ayrı oturumda düzenlenecek olan “Türk Hava Yolları Kariyer Söyleşisi ALKÜ’de” etkinliğinin konuğu Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Aldülkerim Çay olacak. Söyleşinin ilki yarın saat 11.00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. İkinci program ise saat 15.00’de ALKÜ Yeni Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, söyleşiye Gazipaşalı ve Alanyalı vatandaşları davet etti.

Kaynak: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / BÜLTEN