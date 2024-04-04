Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

”Son günlerde, özellikle 31 Mart Alanya Belediyesi seçimi sonrası pazartesi gününden itibaren, birtakım kişilerin şahsıma ve Alanya Belediyesinin uygulamaları hakkında mesnetsiz , yalan ve iftira dolu açıklamalarını hep birlikte izlemekteyiz. Bugüne kadar sabretme nedenimiz, asaletimizdendir. Konuya başlayacak olursak; Tabi ki biz bu şahısları tanıyoruz. Kim olduklarını, nasıl inşaat yaptıklarını ve nasıl bir akıl ve ruh sağlığında olduklarını yaklaşık 7 yıl önceden beri tanıştığımızda öğrenmiş olduk. İlk başladıkları Avsallar’daki inşaatından beri Alanya Belediyesine gelmektedir. Ama asıl muhatap olmamız Elikesik Mahallesi tünel girişi üzerindeki 136 ada 12 parsel üzerindeki kaçak yapıya 2 kat çıktığı ve sonrasında Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 3 kez mühürlenmiş ve mühür fekki uygulanmıştır. Ayrıca Alanya Belediye Encümeni tarafından para ve yıkım cezasına çarptırılmıştır. Daha sonra Belediyeye gelerek, Encümen tarafından kesilen yıkım cezasının uygulanmamasını talep etti. Bizde kararın kesin olduğunu ve encümen kararını sadece mahkemenin bozabileceğini söyledik. Yıkma teşebbüsünde bulundu , fakat bizleri kandırarak 2 kat büyüttüğü binanın sadece 1 katını yıktığı için , kabul etmedik. Ve Yıkım kararını iptal etmedik. (Hala yerinde en üst katı yıkık vaziyette beklemektedir)

Bu şahıs daha sonra Belediyeye gelerek, yapımına başladığımız Mahmutlar Kültür Merkezi çatısını kendisinin yapmak istediğini ve Alanya halkına olan borcunu bu şekilde ödemek istediğini belirterek , yaklaşık maliyeti 20 Milyonu TL’yi bulan (kendi tabiri ile 850 bin Euro) çatıyı yaptırarak Alanya Belediyesine teslim etti.

Daha sonra Belediyeye gelerek Okurcalar Mahallesinde 2 parça arsa aldığını ve buraya büyük bir proje yapmak istediğini belirtti. Planlama Müdürlüğümüz satın aldığı arsayı incelediğinde, arsanın yaptığı terklerin çok az olduğunu ve arsaya 18. madde uygulaması yapılması gerektiğini bildirdi. Kendisi gelerek 18. madde uygulamasını kabul ettiğini , yalnız terk edeceği kısmını süper ligdeki başarılı takımımız Alanyaspor’a destek olmak için kulübe bağışlamak istediğini belirtti. Alanyaspor kulübüde bu teklifi kabul ederek 18-05-2023 tarihinde bu bağışı gerçekleştirdiler.(Fotoğrafta işlem dekontu mevcuttur).

Şimdi bu hafta bu şahıs çıkmış ‘’Alanyaspor ve Alanya Belediyesi bana çöktü ve arsayı elimden aldı’’ şeklinde çirkin iftiralar atarak , hem Alanya Belediyemizi hem de Süper Lig’deki gururumuz Alanyaspor’umuzu kirletme çabasındadır. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Bu şahsa yolun karşı tarafındaki arsasının da 18. madde uygulamasına sokulacağını ve terkinin Alanya Belediyesine vermesi gerektiğini bildirdik. Seçimden evvel işlemi yaparsa bizde hemen inşaat ruhsatını vereceğimizi söyledik. Ama bu şahıs son hafta bizleri oyalarak belediyemize olan terk işlemine gelmedi (Antalya’dan hep bir mazaret bildirerek, en son eşiyle boşanacağı yalanını da söyledi gelmedi). Bizde yine de iyi niyet göstergesi olarak 4 bloklu arsanın 3 bloğunun ruhsatını İmar Müdürlüğümüz verdi.

Bu Şahsın asıl amacı yeni kazanan Alanya Belediyesi yönetimine mağdur rolü yaparak Belediye’ye vereceği 2150 m2 arsayı terk etmeden ruhsatını alabilme çabasıdır. Ama bu kurnazlığa kesinlikle izin verilmemesi gerekmektedir. (Yeni Belediye yönetimine buradan bildiriyorum) Bizleri bugün-yarın, bugün-yarın diyerek bir ay oyaladı ve seçim sonrası, üzerine yatma çabasındadır. Sonuç olarak, bu akıl sağlığı sıkıntılı şahsın açıklamalarının hiçbiri ne beni , ne de Alanya Belediyesi’ni kirletebilir. Eğer 1 yıl evvel mağdur edildiysen ve samimiysen , 1 yıldır nerelerdeydin. 1 yıldır neden yüce Türk Adaletine sığınmadın. Niye şimdi şovmenlik peşindesin. Niye seçim haftasında bizim olduğumuz vakitlerde seçim ofislerimize gelerek 100 milyonluk arabanı en öne çekerek niye yalakalık yapıyordun (Seçim ofisimizdeki binlerce partilimiz şahit). Niye Adem Başkanın seçim afişini kendi cebinden ödeyerek yaptırdın ve astın… Sormazlar mı insana… niye şimdi…

Tabi ki bu sorunun cevabı çok basit… Yeni Belediye yönetimine ‘’mağdur edildim tiyatrosu’’. Yanlış anlama , bu numaraları kimse yemez. Sen belki, Aksu Altıntaş’ta bu numaraları uygulayarak kendine çıkar elde edebilirsin. Fakat Alanya’da sen ve senin gibilere pabuç bırakılmaz. Kusura bakma, 15 yıl önce şirketini batırıp gittiğin Alanya’dan, çok farklı seviyede şuan, bu güzel şehrimiz. Allaha şükür sen ve senin gibilerin akıl sağlığını , 10 yıllık Belediyecilik hayatımızda, farklı şekillerde şahit olduk. Allaha şükür veremeyecek hiçbir hesabımız yok. 10 yılda, 4 konuda mahkemem devam ediyor.. Onlarca beraatim var. Alnımız açık, başımız dik… Allaha şükür 10 yıllık Belediyecilik görevimizde, Haram-Helal kavramını dikkat ederek hareket ettik. Belediyede ve iş dünyasında Binlerce dostumuz buna şahittir. 30 yıllık iş hayatımı ve şahsiyetimi senin gibiler kirletemez. Ve Buna izinde vermem. Seni ve Beni tanıyan ortak insanlara sor bakalım. Seni kıyas kabul etmezler, benim yanımda… O yüzden akıllı ol, yeniden Alanya’da iş hayatında tekrar batmak istemiyorsan… Sen ve senin gibiler O kutsal makamlarda kimler olursa olsun , herkesle sorun yaşarsınız… Çünkü sen, ruh ve akıl sağlığında sıkıntılı birisin, bunu tüm Alanya halkı ve iş dünyası yakından biliyor. Ve tüm Alanya kamuoyundan özür diliyorum, çünkü böyle seviyesiz bir konuda , Alanya halkını meşgul ettiğimiz için.”