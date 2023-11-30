Türkiye'nin ekonomi politikası büyüme üzerine kurulu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi de büyümeyi önceleyen kararlar alarak ilerliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğe ait dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuna duyurdu.

GSYH 2023 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

Üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 5,9 büyüyerek, beklentilerin üzerine çıktı.

Önceki veriler

Türkiye ekonomisi, 2023’ün birinci çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.

Türkiye ekonomisinin, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme oranı yüzde 4,1 ve yılın tamamında ise yüzde 5,5 olmuştu.

Büyüme beklentisi

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin üçüncü çeyrekte yüzde 5,19 büyümesini bekliyordu.

İnşaat sektörü 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 8,1 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,7 ve tarım sektörü yüzde 0,3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 azaldı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise yüzde 16,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

GSYH 2023 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 295 milyar 815 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 11,2 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 14,7 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı yüzde 14,5, ihracatı ise yüzde 1,1 yükseldi

Mal ve hizmet ithalatı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 14,5, ihracatı ise yüzde 1,1 arttı.

İş gücü ödemeleri yüzde 117,2 arttı

İş gücü ödemeleri, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 117,2 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 50,7 arttı.

İş gücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 32,2 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 26,1 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 32,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 55,0 iken yüzde 47,0 oldu.