Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri tarafından yapılan bilimsel ve akademik projeler tüm hızıyla devam ediyor. Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve ön lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2. dönem bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. ALKÜ’lü öğrencilerin yaptığı toplamda 18 proje, destek almaya hak kazandı. Eğitim Fakültesinden 7, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinden 5, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 2, Tıp Fakültesinden 2, Spor Bilimleri Fakültesi ve ALTSO MYO’dan birer proje destek alacak.



REKTÖR TÜRKDOĞAN, ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, TÜBİTAK 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ndan destek almaya hak kazanan öğrenciler ve danışman hocalarıyla ALKÜ Senato Salonu’nda buluştu. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, öğrenciler ve danışman hocaları katıldı. Öğrencilerin ağzından projeleri tek tek dinleyen Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak akademisyenlerimizin ve öğrencelerimizin projelerini her zaman destekledik. Bununla birlikte öğrencilerimizin projelerinin ve araştırmalarının daha da zenginleşmesi için Cikcilli Yerleşkesindeki Merkezi Araştırma Laboratuvarımızın en kısa sürede hizmete geçmesini istiyoruz. Bundan sonra da öğrencilerimizin ve hocalarımızın projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin madenlerini hazineye çeviren hocalarımızın büyük emekleri bulunuyor. Projeleri desteklenen öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.