Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Volkan Doğru’nun koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, hastane içerisinde kurulan stant ile kolon kanserine karşı bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

HAYDİ BİR DİKİŞ DE SEN AT

“Haydi Bir Dikiş De Sen At” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, standa gelen vatandaşlara önce kolon kanseri hakkında detaylı bilgi veriliyor. Ardından farkındalığı artırmak amacıyla isteyen vatandaşlar, mavi yelek dikerek veya mavi kurdele yaparak etkinliğe katılım sağlıyor. Ayrıca, ziyaretçiler anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunabiliyor.

Hem hastalara umut olmayı hem de toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan etkinlik, 31 Mart tarihine kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok’ta devam edecek.

ANTALYA’DA KOLON KANSERİ İSTATİĞİ

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Volkan Doğru, “Dünyada Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı olarak kabul görmekte ve birçok kolon rektum hastalıkları dernekleri bu ayda tüm dünya üzerinde bir sürü etkinliklerle, taramaların önemi, kolon kanserine yönelik farkındalık etkinlikleri yapmakta. Kolon kanseri gerçekten çok önemli bir sağlık sorunu. Dünyada en sık üçüncü kanser ve kanser kaynaklı ölümlerin en sık ikinci sebebi. Ülkemizde de kabaca şöyle söyleyebilirim, her 23 erkekten birisi, her 25 kadında birisi kolon kanserine yakalanıyor ömrü boyunca. Antalya için bu rakam senelik nüfusa oranlandığında zaman kabaca 400 hasta diyebiliriz ve bunun da büyük bir bölümünü Akdeniz Üniversitesi gerçekten sırtlıyor.” dedi.

YALNIZ OLMADIKLARININ MESAJINI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Öğrencilerin bu etkinlik için sene başından beri hazırlık yaptığının altını çizen Doç. Dr. Volkan Doğru, “Burada önemli olan mesaj, bunu olabildiğince daha erken tanıyıp hiç ileri aşamalara gelmeden sıçramadan kanser bir polip dediğimiz evresinde yakalayıp belirli tarama yöntemleriyle, yüksek problemler yaratmadan komplikasyonlar yaratmadan bunu hastanın hayatını bozmadan çözebilmek. Bu noktada da bizim Tıp Fakültesi 1. sınıf arkadaşlarımız toplumsal destek projesi kapsamında gönüllü olarak bu etkinliğe sene başından beri hazırlık yaptılar. Çok da güzel bir projeleri var ve inanın beni mutlu ediyor bu çabaları. Çünkü önümüzdeki hafta Tıp Fakültesi’nde komite sınav zamanı başlıyor ve sınavları olmasına rağmen şu an buradalar. Bu özveriyi gösteriyorlar. Hasta yakınlarına ve hastalara hem bu farkındalığı yaparken bir yandan da ince dokunuşlar yapmak istiyorlar. Farkındalığın yanı sıra sağlık hizmeti dışında kalan, onlara belki yüzleri de bir gülümsemeye sebep olacak ekstradan bir etkinlikle, yalnız olmadıklarının mesajını vermeye çalışıyorlar.” diye konuştu.

KOLAYLIKLA RANDEVU ALABİLİRLER

Tarama amaçlı gelmek isteyen vatandaşların kolaylıkla randevu alabileceklerini söyleyen Doç. Dr. Doğru, “Tarama amaçlı geldiklerinde bizim polikliniklerimiz var. Kolon rektum cerrahisinde özel kolorektal cerrahi polikliniğimize çok kolaylıkla randevu alabilirler. Dışkıda gizli kan testi dediğimiz taramayı tercih edebilirler veya yaşlarına göre ailesel özelliklerine göre biz onları yönlendiriyoruz. Tabii kolonoskopi olarak hem gastroenteroloji kliniğimizin yıllardır hasta sayısını göğüslediği bir poliklinik hizmetimiz var. Bunu da yeni yeni genel cerrahi polikliniği kapsamında bir kolonoskopi endoskopi yapmaya başlıyoruz.” şeklinde konuştu.

PROJEMİZ GÖNÜLLÜLÜK ESASLI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Hatice Büyükçelebi, “Buradaki amacımız kolorektal kanser farkındalık projesi. İnsanları bilgilendirmek, erken teşhisle onların hayatlarına yardımcı olmak. Burada insanlara broşür dağıtarak onlara bilgi veriyoruz, gelen insanlarla sohbet ediyoruz. Bir şeye ihtiyaçları olduğunda onlara her şekilde destek sağlamaya çalışıyoruz. Kumaşta özellikle mavi renk olması bizim projemizin gönüllülük esaslı olmasının sembolü. Hem kolorektal kanser farkındalık rengi mavi. Bizde o yüzden yeleklerde mavi renk tercih ettik ve buradaki gönüllü insanlar, kendilerine yelek dikiyorlar ya da mavi kurdele dikiyorlar. Biz onlara bu konuda yardımcı oluyoruz.” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Erken teşhisin önemine dikkat çeken ve projede rol alan Tıp Fakültesi öğrencisi Hatice Büyükçelebi, “Mavi yeleklerini ya da mavi kurdelelerini takarak bizimle gönüllü olarak burada çalışıyorlar. Bir de anı defterimiz var. Gönüllü insanlara hani gönüllü yaptığı şeylerden onlara iz bırakan şeyler ya da yardımcı oldukları şeyde onların ilgisini çeken şeylerle isterlerse bize bir anı bırakıyorlar ya da ne hissettiklerini neler yaşadıklarını, neler yaptığını bize isterlerse anı olarak bırakabiliyorlar. Farkındalık ayı kapsamında Mart ayı boyunca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Bloktayız. Gönüllerimizi her zaman bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır, yani insanlarımıza bu konuda yardımcı olmak, bizim için bir mutluluk onlara her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

GÖNÜLLÜLÜK YELEĞİNİ BERABER DİKTİK

Eşini muayene olması için hastaneye getirdiği sırada standı görüp bilgi aldıktan sonra gönüllülük yeleğini diken vatandaş Halil İbrahim Peker, “Buradan geçerken standı gördüm, uğramak, bilgi almak istedim. Gönüllülük yeleğini beraber diktik arkadaşlarla. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş, çok bilinçlendirici bir etkinlik. Ben memnun oldum. Kendim de kolon kanseri için bir tetkik yaptıracağım.” ifadelerini kullandı.