Alanya’nın yüz akı sağlık kuruluşlarından olan Lazergöz Tıp Merkezi, göz hastalıkları alanındaki önemli bir gelişmeye imza attı. Bugün, Lazer Tıp Merkezi doktorları Op. Dr. Hasan Kırteke ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Aydoğan, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'ni (ALGC) ziyaret etti. Ziyarette Alanya'nın sağlık alanındaki gelişmeler ve özellikle Lazergöz Tıp Merkezi'nin sağladığı yenilikçi tedavi olanakları konuşuldu. Uzman isimler Lazergöz Tıp Merkezi’nde vitrektomi operasyonlarına başladıklarını ve bu işlemin Alanya'da yapılacak olmasının büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. Öte yandan Lazer Göz Tıp Merkezi ile Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti arasında Özel Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve aileleri, göz muayenesi, göz tetkikleri ve operasyonlarında indirimli hizmet alacaklar.

‘LAZER GÖZ TIP MERKEZİ ÖNEMLİ BİR GELİŞMEYE İMZA ATTI’

ALGC Başkanı Ferit Kesen, Alanya'nın il olma hayalini vurgulayarak, il olamamanın sağlık hizmetleri alanında bazı zorluklara yol açtığını ifade etti. Kesen, “Alanya’nın, pek çok kriter açısından yaklaşık 50 ilden önde olmasına rağmen hâlâ il olamadığını biliyoruz. İl olma hayalimiz ve bu konudaki çabamız devam ediyor. Ancak, il olamamamızın dezavantajlarından biri olarak, Alanya’da hâlâ pek çok sağlık hizmetinin sunulamaması öne çıkıyor. Bu nedenle, vatandaşlarımız hâlâ Antalya’ya veya farklı şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Bu durum, zaman ve maddi kayıplara neden oluyor, hastalar için ek bir zorluk oluşturuyor. Örneğin, Lazer Göz Tıp Merkezi göz hastalıkları alanında çok önemli bir gelişmeye imza attı. Bu bağlamda, bizlere sundukları destekten ötürü kıymetli kurucularımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz sağlık hizmetlerinden yararlanıyoruz ve lazer göz tedavisinde bize her zaman destek sağlandı. Bu vesileyle, kurucularımız Aydoğan ve Kırteke’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.



‘ARTIK ALANYA’DA VİTREKTOMİ OPERASYONLARI YAPILABİLECEK’

Op. Dr. Gökhan Aydoğan, Lazergöz Tıp Merkezi’nin göz hastalıkları alanında gerçekleştirdiği yenilikleri ve sağlayacağı yeni tedavi olanaklarını anlattı. Aydoğan, vitrektomi operasyonlarına başladıklarını ve bu işlemin Alanya'da yapılacak olmasının büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. Aydoğan “Lazergöz Tıp Merkezi’nde vitrektomi operasyonu yapmaya başladık. Mikroskop ve özellikle vitrektomi adı verilen bir cihaz gerekmektedir. Tabii ki, bu konuda uzmanlaşmış bir cerrahın da olması şarttır. Biz de bu doğrultuda, Profesör Doktor Mehmet Bulut ile anlaştık. Kendisi hâlihazırda Anadolu Hastanesi Antalya biriminde çalışmaktadır. Part-time çalışma esasına dayalı olarak anlaşmalarımızı tamamladık. Gerekli altyapıyı oluşturduk ve inşallah önümüzdeki hafta ilk hastalarımızın tedavisine başlayacağız. Daha önce hastalarımız, farklı eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde randevu alabilmek için en az 4-5 ay beklemek zorunda kalıyordu. Özel hastanelerde de bu hizmet mevcut olmasına rağmen, artık en azından Antalya’ya gitmeye gerek kalmadan bu tür rahatsızlıkların tedavisini Alanya’da gerçekleştirebileceğiz. Bu, Alanya için bir ilk olacak. Peki, hangi hastalıklar bu kapsama giriyor? Örneğin, gözün arkasında şekere bağlı kanamalar meydana gelebiliyor. Şeker hastalığının ileri evrelerinde, iğne ve lazer tedavileri yetersiz kaldığında cerrahi müdahale gerekebiliyor. Gözü kurtarabilmek için bu tür operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, gözün sarı noktasında zar oluşumları görülebiliyor. Bu rahatsızlık özellikle 60-70 yaşlarındaki bireylerde görme kalitesini bozan bir durumdur. Tipik sarı nokta hastalığından farklı olarak, bu zarın cerrahi müdahale ile giderilmesi mümkündür. Bunun yanı sıra, retina dekolmanı adı verilen bir durum da söz konusu olabiliyor. Retina tabakası, görmemizi sağlayan en önemli bölgedir ve ayrışması ciddi sonuçlar doğurur. Tedavi edilmezse, neredeyse yüzde 100 oranında körlükle sonuçlanabilir. Bu durumu erken aşamada tespit edebilirsek, basit ışık çakmaları veya hareket eden cisimler gibi belirtileri göz önünde bulundurarak lazerle önlem alabiliyoruz. Ancak bazı hastalar bu belirtileri fark edemeyebiliyor. Görme kaybı yarım görme ile başlıyor ve zamanla tamamen kaybolabiliyor. Bu aşamada cerrahi müdahale şart oluyor. Retina yerine yapıştırılarak göz içine bazı özel maddeler enjekte edilerek tedavi edilebiliyor. Bunun dışında, göz içine yabancı cisim kaçması gibi travmalar da önemli bir sorun oluşturuyor. Örneğin, trafik kazaları veya iş kazaları sonucunda göz içine metal parçaları ya da yabancı cisimler girebilir. Eğer bu tür bir yabancı cisim gözün arkasına kadar ilerlerse, vitrektomi ile müdahale edilmesi gerekir. Artık bu tür ileri seviye ameliyatları merkezimizde rahatlıkla yapabileceğiz. Bu hizmet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da desteklenmektedir” diye konuştu.

ALANYA'DA YENİ BİR SAĞLIK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Op. Dr. Hasan Kırteke, Alanya’da göz hastalıkları cerrahisi ve tedavisinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Kırteke, bu hizmetin Alanya ve çevresindeki sağlık alanındaki eksiklikleri gidereceğini ifade etti. Op. Dr. Hasan Kırteke, “Bu tür cerrahiler, Mersin’den Serik’e kadar olan bölgede mevcut değil. Yani, bölgemizde daha önce sunulmayan bir hizmeti hayata geçirmiş oluyoruz. Bazı hastalıklar çok kısa sürede müdahale gerektirir. Daha önce hastalarımızı üniversite hastanelerine sevk ettiğimizde, en büyük sıkıntılardan biri, randevu tarihlerinin çok ileri bir zamana verilmesiydi. Örneğin, retina dekolmanı teşhisi konulan bir hastanın en fazla bir hafta içinde ameliyat edilmesi gerekir. Ancak, kamudaki yoğunluk nedeniyle üç ay sonrasına randevu verildiğinde, bu ameliyatın hiçbir anlamı kalmıyordu çünkü retina kaybı kalıcı hale geliyordu. Bu hizmet sayesinde, hastalarımız artık tedavileri için uzun bekleme süreleriyle karşılaşmayacaklar. Hastaların büyük bir kısmı, tedavi için Antalya’ya veya başka bir ile gitmek zorunda kalıyordu. Bu da hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir yük getiriyordu. Yol masrafı, konaklama derdi ve şehir dışında tedavi olmanın yarattığı stres, hastalarımız için ciddi sıkıntılar oluşturuyordu. Bütün bunları göz önünde bulundurarak, bölgemizde bu önemli sağlık hizmetini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımız için daha iyi sağlık olanakları sağlamaya devam edeceğiz. Yeniliklere açık olmaya ve imkanlarımız el verdiği sürece bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.