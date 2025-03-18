Alerjik rinitin burun akıntısına neden olan yaygın bir alerji türü olduğunu dile getiren kulak burun boğaz uzmanları, alerjiyi tetikleyen maddelerden uzak durmanın en önemli korunma yöntemi olduğunu aktardı. Antihistaminik ilaçlar ve kortizonlu burun spreyleriyle semptomların kontrol altına alınabileceğini ifade eden Rahimi, Alerjik rinit ise mevsimsel olur ya da yıl boyu devam eder.” vurgusunu yaptı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, özellikle bahar aylarında sıklıkla görülen alerjik burun akıntısı hakkında bilgi verdi.

Kişiler hangi maddeye karşı alerjisi olduğunu test etmeli…

‘Alerjik rinit’in burun akıntısı demek olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Vücudun normalden daha fazla reaksiyon vermesi durumu alerji olarak adlandırılır.” dedi.

Alerji semptomlarını anlamak için ise mekanizmayı anlamak gerektiğini aktaran Rahimi, “Genellikle alerjinin bulunduğu üç yer vardır. Birincisi alerjik rinit, ikincisi akciğerlerde olan alerjik astım ve üçüncü ise ciltte bulunan ürtikerdir. Vücutta hangi maddelere karşı alerjinin olduğunu kişinin ilk önce kendi test etmeli. Örnek olarak mevsimsel polenlerin uçması ve reaksiyon olarak burun akıntısı, öksürme gibi belirtiler görülmesine mevsimsel alerjik rinit denir.” şeklinde konuştu.

Alerjiyi engellemek için tetikleyiciden uzak durulmalı

Tedavinin birinci şartının bilinçlenmek ve alerjiyi uzak tutmak olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Kişinin kendisi de alerjiyi anlayabilir. Ancak bazen yeterli olmayabilir, bu durumda da hastanelerde laboratuvarlarda bazı testler yapılabilir.” dedi.

Bulgular tespit edildikten sonra ilaç tedavilerine başlandığını ifade eden Rahimi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle alerjik rinit için antihistaminik kullanır ancak yan etki olarak uyku sersemliği yaptığı için tercih edilmez. Alerji sadece burunda ise etkili olarak kortizonlu burun spreyleri kullanılır. Burun spreyleri ikiye ayrılır. Kortizonlu spreyler ve kortizonsuz spreyler. Kortizonlu spreylerin çok fazla yan etkisi yoktur ve uzun zaman kullanılabilir. Kortizonsuz spreylerin ise bağımlılık yapma etkisi vardır ve uzun süre kullanılmaz.

Burundaki kozada ödem oluştuğu zaman sinüslerin kapakları tıkanır ve boşalamadığı için alerjik rinite bağlı sinüzite gelişir. Bir diğer alerji türü ise poliptir. Burunda olmaması gereken yumuşak beyaz dokulu etler bulunur. Alınmaması durumunda büyüme gösterir ve cerrahi müdahale edilmesi gerekir. Etler alınsa bile alerjik reaksiyon hala devam edebilir. Bu süreç devam ederken doktorun verdiği spreyler kullanılmaya devam edilir. Alerjinin cerrahi müdahalesi bulunmaz. Alerjik spreyler; akıntı, kaşıntı ve burun tıkanıklığını giderir.”

Alerjik rinit, mevsimsel ya da bütün yıl görülebilir…

Geçmeyen burun akıntısının alerjik kaynaklı olup olmadığı konusunu değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Burun akıntısı bir göstergedir. Sinüzit, burun etleri, polip ya da alerji var mı diye bakılması gerekir. Bunun için de muayene olunmalı. Muayene olurken endoskopi ve önlü arkalı burun tomografisi çekilmesi gerekir. Sonuca göre de tedavi uygulanır.” dedi.

Alerji, nezle ve soğuk algınlığı arasındaki farklara da değinen Rahimi sözlerini şöyle tamamladı:

“Alerjik rinitte; hapşırma, akıntı, kaşıntı ve burun akıntısı bulunur. Vücut kırgınlığı, ateş ve vücut titremesi gibi bulgulara rastlanmaz. Gribal enfeksiyonlar bir süre sonra kendiliğinden geçer. Nezle ve soğuk algınlığı viral enfeksiyonlar olduğu için antibiyotik kullanılmasa bile geçer. Alerjik rinit ise mevsimsel olur ya da yıl boyu devam eder.”