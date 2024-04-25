Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı. Alanyaspor’un evinde İstanbulspor’u konuk edeceği karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Bu sezon Süper Lig’de 3 karşılaşmada görev alan Metoğlu, kariyerinde Alanyaspor’un hiç bir karşılamasında görev almazken, İstanbulspor’un ise 3 maçında görev aldı. İstanbulspor bu maçların 2’sini kazanırken 1 maçta ise beraber kaldı.

Süper Lig'in 34. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

CUMA

Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

CUMARTESİ

Kasımpaşa-Samsunspor: Halil Umut Meler

Sivasspor-Konyaspor: Murat Erdoğan

Hatayspor-Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

PAZAR

Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor-Ankaragücü: Turgut Doman

PAZARTESİ

Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Kadir Sağlam