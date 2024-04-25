Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı. Alanyaspor’un evinde İstanbulspor’u konuk edeceği karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Bu sezon Süper Lig’de 3 karşılaşmada görev alan Metoğlu, kariyerinde Alanyaspor’un hiç bir karşılamasında görev almazken, İstanbulspor’un ise 3 maçında görev aldı. İstanbulspor bu maçların 2’sini kazanırken 1 maçta ise beraber kaldı.
Süper Lig'in 34. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
CUMA
Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
CUMARTESİ
Kasımpaşa-Samsunspor: Halil Umut Meler
Sivasspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
Hatayspor-Başakşehir: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
PAZAR
Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor-Ankaragücü: Turgut Doman
PAZARTESİ
Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Kadir Sağlam