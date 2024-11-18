Alanya Kalesi’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilmesi için Alanya Belediyesi öncülüğünde yürütülen başvuru dosyası hazırlama süreci devam ediyor. ‘Alanya Kalesi ve İlişkili Savunma Yapıları Yönetim Planı’ çalışmaları kapsamında bu yılın Ağustos ayı içerisinde ilgili paydaşların katılımıyla dört tema altında odak grup toplantıları düzenlenmişti. Odak grup toplantılarında paydaşların alanla ilgili sahip oldukları bilgiler, fikirler ve beklentiler ortaya konulurken, sorunlar ve öneriler tartışıldı. Odak grup toplantılarında elde edilen veriler ışığında, paydaşların daha geniş katılımıyla 12-13 Kasım tarihlerinde Alanya Belediyesi tarafından iki oturumdan oluşan arama toplantısı düzenlendi. Toplantılarda, Alanya Kalesi ve İlişkili savunma Yapıları Yönetim Planı’nın vizyonu, hedefleri ve eylem planı belirlendi. Arama toplantılarının ilk gününde alanın sorunları ve çözüm önerileri ile geleceğe yönelik vizyonu tartışılırken, ikinci gününde ise yönetim planının alana ilişkin hedefleri ve beş yıllık eylem planı belirlendi. İki gün süren ve oldukça verimli geçen toplantıda, ‘Yönetim Kapasitesini Geliştirme ve Farkındalık’, ‘Miras Alanlarının Korunması’ ile ‘Ziyaretçi Yönetimi ve Alanın Sunumu’ çalışmaları yapıldı.

ALANYA BELEDİYESİ’NE ‘PROJE ÖDÜLÜ’

Türkiye genelinde 469 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 23. kez düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’na Alanya Belediyesi iki proje ile başvurdu. Belediye tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği Makbule Hanım Konağı Projesi yarışmada ‘Proje Ödülü’ne kayık görüldü.



MAKBULE HANIM KONAĞI PROJESİ

Kalenin odak noktalarından birisi olan, ziyaretçi yoğunluğunun fazla olduğu bir konumda yer alan Makbule Hanım Konağı, Alanya Kalesi’nde geleneksel konut dokusunun kültür varlığı niteliğindeki önemli örneklerinden biridir. 20. Yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği tahmin edilen 2 katlı yapı, Alanya Belediyesi tarafından tadilat edilerek, yöresel mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı Alanya Mutfak Kültürü Evi’ndeki gibi benzeri bir işlevi barındırması için planlanıyor.

KIZILKULE - PAZAR KAPISI ARASI YÜRÜYÜŞ YOLU UYGULAMA PROJESİ

Alanya Kalesi’nde trafik yoğunluğunun ve çevre kirliliğinin azaltılmasına, yayalaştırma alternatiflerinin çoğaltılmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda Alanya Kalesi’ndeki tarihi ve doğal sit alanlarının birlikte uygun şekilde değerlendirilerek canlandırılmasına katkıda bulunması amacıyla planlanan projenin uygulaması, Alanya Belediyesi tarafından devam ediyor. Yarışmaya gönderilen projelerden olan Alanya Kalesi Tophane Mahallesi Yürüyüş Yolları Düzenleme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların, ilk etabı tamamlandı.

