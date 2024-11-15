Muhtar Avezov Kazak Millî Dram Tiyatrosu tarafından düzenlenen ve festival kapsamında Jumat Şanin Şehir Akademik Kazak Dram Tiyatrosu’nun kuruluşunun 95. yılının kutlandığı 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin beşinci gününde, Ernest Hamingway’in unutulmaz eseri ‘Yaşlı Adam ve Deniz’den uyarlanan tiyatro eseri Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından başarıyla sahnelendi. Festivale, Türkiye’den katılan tek tiyatro ekibi olan Alanya Belediye Tiyatrosu, Alanya’yı en iyi şekilde temsil etti. Belediye Meclis Üyesi Engin Alataş da Kazakistan turne programına katılarak, tiyatro ekibini yalnız bırakmadı. Uluslararası festivalde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Karakalpakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi Türk dünyasının birçok ülkesindeki tiyatro toplulukları da yer aldı.

YAŞLI ADAM VE DENİZ OYUNUNA BÜYÜK İLGİ

Çimkentli tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ oyununun yönetmenliğini Kazakistan Drama Tiyatrosu rejisörlerinden Dina Zhumabayeva yaparken, oyunda tiyatro sanatçıları Fırat Onur Deniz, Ezgi Melek Kerman, Vedat Akbulut, Esra Tığlı Kutertan, Murat Demir Tetik, Emre Şen, Güneş Çağlar rol aldı. Jüri tarafından övgüyle karşılanan oyun, seyircilerden de tam not aldı. Jüri Başkanı, ünlü Kazak aktör ve tiyatrocu Asanali Aşımov, oyunun sanat yönetmeni ve oyuncularını tebrik etti. Aşımov, Türkiye’den bir tiyatro topluluğunun festivale katılmasının, Türk dünyasından sanatçı ve tiyatrocuların birbirleriyle tanışarak gelecekte ortak projelerde yer almaları açısından önemli olduğunu vurguladı.



ALANYA BELEDİYE TİYATROSUNA EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Festivalin kapanış ve ödül töreninde, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Fırat Onur Deniz, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu önemli başarı, Alanya Belediye Tiyatrosu adına büyük bir gurur kaynağı oldu.



ÇİNAL: GURUR DUYDUK

Kazakistan Turnesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Bu yıl önce Adana’da, daha sonra Kazakistan’da Alanya’mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Orta Asya Ülkelerinden birçok tiyatro topluluklarının katıldıkları festivalde Türkiye’den katılan tek tiyatro ekibi bizlerdik. Çok büyük ilgi ve sevgiyle karşılandık. Sahnelediğimiz Yaşlı Adam ve Deniz Oyunu çok beğenildi. Ayrıca Sanat Yönetmenimiz Fırat Onur Deniz, en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Kazandığımız bu prestijli ödül, tiyatromuzun gücünü ve kalitesini uluslararası platformda kanıtlamış oldu. Sanatın sınırlarının olmadığını ve kültürler arasında köprüler kurulabileceğini gösteren anlamlı bir başarı oldu. Fırat Onur Deniz’i ve tüm tiyatro ekibimizi kutluyorum” dedi.

