Alanya tarihinin sistematik olarak anlatıldığı Zaman Tünelinde Alanya kitabında, iki kardeşin Damlataş Plajı’ndan başlayıp Damlataş Mağarası’nda son bulan zaman tünelindeki yolculuğu anlatılıyor. Tarihin Babası unvanıyla tanınan ünlü tarihçi Herodot ile başlayan kardeşlerin bu yolculuğu daha sonra; Kleopatra, Kir Fart, Ertokuş Bey, Alaeddin Keykubat, İbni Bibi, İbni Batuta, Kaygusuz Abdal, Kılıç Arslan, Gedik Ahmet Paşa, Piri Reis, Kanuni Sultan Süleyman, Evliya Çelebi, Kaptan Beafort, Hamdullah Emin Paşa ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile devam ediyor. Bu yolculukta, Alanya tarihine ışık tutan önemli kahramanlarla tanışan çocuklar, birbirinden ilginç olaylara tanık oluyor. Sergide yer alan eserler, Alanya’yı çocuklara daha iyi anlatmak ve tarihi sevdirmek için Gazeteci Deniz Som'un kaleme aldığı ve Prof. Dr. Nazan Erkmen'in resimlediği “Zaman Tünelinde Alanya” kitabındaki kahramanların resimleri ve hikayelerinden oluşuyor. Alanya Kalesi'nin korunması ve canlanmasına da katkı sunacak olan sergi, Kale'nin simge yapılarından Bedesten’de yer alıyor. Böylece, tarihi 13. yüzyıla dayanan bir kültürel miras daha vatandaşlarla buluşturulmuş oluyor. Aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin Kale’de yaptığı çalışmalar kapsamında restore edilerek özgün fonksiyonunda ziyarete açılan bu tarihi yapı, sergi sayesinde daha iyi tanıtılarak hak ettiği değere de kavuşmuş olacak.

Editör: Can KISA