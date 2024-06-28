İskele'deki Şelale Meydanı’na kurulan alanda yapılan festivalde Gürcistan’dan gelen 20 ekip, 29 farklı gösteri sergileyerek izleyenleri büyüledi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyesi Haydar Uyar, Gürcistanlı dansçılar ve eğitmenler Atatürk Anıtı Önü’nden İskele Şelale Meydanı’na kadar “Dostluk Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Burada açılış konuşması yapan Belediye Meclis Üyesi Haydar Uyar; “Gürcistan’dan gelen değerli komşularımız hepiniz bu güzel festivale hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gürcistan’nın bağrından kopan dans ekipleri bizlere yapacakları gösterileri biliyoruz ki sadece bir eğlence değil, aynı zamanda Gürcistan’ın tarihini, köklerini ve kültürünü de yansıtan bir mozaiktir” dedi. Dostluk rüzgarlarının estiği festival, renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Editör: Can KISA