Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında Alanya Belediyesi, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda açılan el sanatları kurslarına katılan kadınların el emekleri, düzenlenen yıl sonu sergisiyle taçlandırıldı. Cikcilli, Obagöl, Hanımeller 1, Güllerpınarı El Sanatları Merkezi, Hacet ve Güllerpınarı Muhtarlık ofisini kapsayan 6 merkezin yıl sonu sergisi birleştirilerek oluşturulan ‘Üreten Ellerden Bir Tutam Mutluluk’ sergisi, gerçekleştirilen açılış töreniyle vatandaşların beğenisine sunuldu.



MUHTEŞEM SERGİ KÜLTÜR MERKEZİNDE AÇILDI

Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine; Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyeleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, kurs eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yıldırım, sosyal projelerin önemine değinerek, Alanya Belediyesi’ne bu tarz sanatsal, kültürel sergilere verdikleri önem ve destek için teşekkür etti.



KOÇAK: ALANYA’YI BİR SANAT ŞEHRİ YAPMAK İSTİYORUZ

Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ise, kursların önemine değinerek, “Burada bulunan herkese, Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’in sevgi ve selamlarını iletiyorum. Kurslarımızın sonunda açılan bu yıl sonu sergisi aslında emeklerinizin karşılığının alındığı bir gündür. Bu yüzden çok mutluyuz. Biz, Halk Eğitimi Merkezimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çok güzel iş birlikleri içerisindeyiz. Belediye olarak kamu yararına olan her şeyde bütün kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz. Hem yeni yerler yapmak hem de kadınlarımızın bu eserleri satabilecekleri yeni yerler oluşturmak için projelerimiz var. Bu çalışmalardan çok mutluyuz ve geliştirmek istiyoruz. Alanya’da sanatı yaymak, Alanya’yı bir sanat şehri yapmak istiyoruz. Geleneksel el sanatları da bu anlamda çok önemli ve siz yapmazsanız unutulacak. O yüzden de bu sergi çok önemli” diye konuştu.



ÜÇ GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

Sergide, kursiyerlerin hünerli ellerinden çıkan hüsnühat, rölyef, koza, kumaş çiçek, iğne oyası, giyim, mefruşat, dekoratif sepet, ahşap boyama ve resimden oluşan binlerce ürün yer aldı. 14 usta öğretici tarafından 6 kurs merkezinde bin 773 kursiyere verilen eğitimlerin sonucunda elde edilen el emeklerinden seçkiler, üç gün boyunca Belediye Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sergilenecek.