Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) adına yürütülen kazı çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da bilimsel veriler, gelecek nesillere aktarılması için kitap oluşturuldu. “Syedra 1 - İsmail Karamut’a Armağan Kitabı”nın tanıtımı Syedra Antik Kenti’nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya’da bir dönem Müze Müdürlüğü görevini yürüten ve Syedra kazı çalışmalarının başlamasına öncü olan Dr. İsmail Karamut, Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı ALKÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergürer, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, turizm sektörünün öncüleri ve vatandaşlar katıldı.

ARKEOLOJİ BİLİMİNE IŞIK TUTACAK

1994-2022 yılları arasında Syedra’da yürütülen kazı çalışmalarının mimari detaylarını ve elde edilen buluntuları ayrıntılı şekilde içinde barındıran kitaba ilgi yoğun oldu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, Seher Türkmen ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ergürer’in editörlüğünü yaptığı kitap, Syedra’nın arkeolojik değerini bilimsel bir yaklaşımla gözler önüne seriyor. Kitapta 1994-2022 yılları arasında Syedra’da yürütülen kazı çalışmalarının mimari detaylarını ve elde edilen buluntuları ayrıntılı şekilde ele alıyor. Syedra’da ilk defa düzenlenen bu kültürel etkinlik, aynı zamanda Antalya Kültür Yolu Festivali’nin bölgedeki antik kentlerin tanıtımına verdiği önemi vurgularken kitabın ise turizme ve arkeoloji bilimine önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

PROF. DR. KILIÇ: “BİLİME IŞIK, TURİZME REHBER OLACAK”

Syedra 1- İsmail Karamut’a Armağan Kitabı’nın tanıtım etkinliğinde konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, kitabın her açıdan çok önemli olduğuna değindi. Alanya ve bölge tarihinin büyük bir hazine olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Alanya’mızın tanıtımı için, devletimiz ve şehrimizin yöneticileri ile ALKÜ olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Syedra Antik Kenti ile ilgili yapılan çalışmaları ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan yakından takip ediyor ve çok önemsiyor. ALKÜ olarak Syedra Antik Kenti’nin tanımı için daha çok çalışacağız. Antik Kent’in kazı çalışmalarında ve kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen başta Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Birol İnceciköz’e, Alanya Belediyemize, ALTAV’a, ALTİD’e, Alanya Müze Müdürümüz Seher Türkmen’e, Kazı Başkanımız Doç. Dr. Ertuğ Ergürer’e ve tüm ekibe teşekkür ederim.” dedi.

ALANYA İÇİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Syedra Antik Kenti’ndeki hareketliliğin yakın zamanda daha da artacağına değinen Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, “Syedra Antik Kenti, günümüzde hakikaten gözbebeğimiz olarak parlıyor. Tarihe ışık tutan böyle bir kitabın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Alanya’da bir dönem Müze Müdürlüğü görevini yürüten ve Syedra kazı çalışmalarının başlamasına öncü olan Dr. İsmail Karamut, “1992 yılından bu yana devam eden Syedra Antik Kenti kazı çalışmalarında çok önemli buluşlara imza atıldı. Bu çalışmalar sayesinde Syedra Antik Kenti, Kilikya bölgesi ile Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden oldu. Vefa duygusunun önemini bilerek benim için bir armağan kitabı hazırlayan herkese teşekkür ederim.” dedi. Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen de konuşmasının kitabın büyük emekler karşılığında ortaya çıktığını ve bilim camiasına hayırlı olmasını diledi.

“SYEDRA'DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK''

Syedra’da böyle bir etkinliğin düzenlenmesiyle büyük gurur duyduklarını söyleyen Syedra Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, “Syedra’daki çalışmalar 2019 yılında benim başkanlığımda yapıldı ancak bu çalışmaların öncülüğünü, Syedra’nın ilk kez adının duyurulması 1994-1999 yılları arasında Alanya Müzesi tarafından Dr. İsmail Karamut başkanlığında yürütülen çalışmalarla oldu. Arkeolojik çalışmalarda veriler ve bunların değerlendirilmesi çok önemli. O yıllarda büyük bir çalışma yapılmıştı ve bu malzemenin değerlendirilmesi, ilerideki çalışmalarımız için bize öncülük etmesi adına, 1994-1999 yılları arasındaki malzemeyi değerlendirmeye başladık. Bizim için de bu kitabı çıkarırken en anlamlı olan, o dönemin kazı başkanı olan İsmail Bey’e bu kitabı armağan etmek oldu. Bundan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Syedra’daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve desteğiyle yürütülüyor. Bu süreçte sadece Bakanlığımızdan destek almadık, altı yıldır Alanya Belediyesi'nin de çok büyük desteğini gördük. Bunun dışında başta çok değerli kuruluşlar olan başta mensubu olduğum ALKÜ, Koç Holding, Ütopya Wold Hotel, Grand Kaptan Hotel, Suntalya, Antique Roman Palace, City Line Şirketi, ALTİD ve ALTAV bize çok önemli katkılarda bulundular. Kitabımızda onlara da teşekkür ettik. Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve destek olan herkese teşekkür ederim.” diye konuştu. Konuşmaların ardından kitabın tanıtımı gerçekleştirilirken Syedra Antik Kenti ile detaylı bilgiler de anlatıldı.