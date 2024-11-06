Alanya Belediyesi ve Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğiyle düzenlenecek kurslar için kayıtlar başladı. 18 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek kayıtların ardından 19 Kasım Salı günü 100. Yıl Oba Recep Fazlıoğlu Spor Salonu’nda kurslar başlayacak. Alanında usta eğitmenler tarafından kursiyerlere, Hasbahçe-Hacıbekri ve Oba Zeybeklerinin yanı sıra Ege Zeybekleri; Çökertme-Kerimoğlu ve Harmandalı öğretilecek. Salı ve Cuma günleri saat 20.00-22.00 arasında verilecek eğitimlere her yaş grubu katılabilecek. Kursiyerlerin, Hasanağalar Konağı'ndaki Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapabileceği belirtildi.

“ZEYBEK KÜLTÜRÜ ATA MİRASIDIR”

İlk eğitimin 19 Kasım’da başlayacağı zeybek kurslarıyla ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi ile Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı yetkilileri, zeybek kültürünün ata mirası ve bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekti. Kurslara her yaştan vatandaşın başvurabileceğini kaydeden yetkililer; zeybek oyunlarının Türkiye'nin pek çok yöresinde yaşatılmaya devam ettiğini hatırlattı. Öte yandan açılacak kurslarla Alanya ve Ege zeybeklerinin özünü koruyup, Alanya’da da devam ettirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.