Trendyol Süper Lig'in 23. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor ligin 23. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da evinde Siltaş Yapı Pendikspor’u ağırlayacak. Önemli karşılaşmada düdük Volkan Bayarslan’da olacak. Turuncu-yeşilli ekip karşılaşmadan 3 puan almaya hedefliyor.

Bayarslan’ın Alanyaspor Bilançosu

İstanbul Bölge Hakemlerinden Volkan Bayarslan, kariyerinde Alanyaspor’un toplamda 14 maçında görev aldı. Turuncu-yeşilli ekip bu karşılaşmaların 8’inden galibiyet ile ayrılırken 6 karşılaşmadan ise mağlubiyetle döndü. Bayarslan, Pendikspor’un ise sadece 2 maçında görev aldı. Kırmızı-beyazlı İstanbul ekibi ise 2 maçın 1’inden galibiyet ile dönerken 1’inde ise mağlubiyetle döndü.

İŞTE 23. HAFTA HAKEMLERİ