Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, son günlerde en kritik aşamasına ulaştı. Filo, tıbbi malzemeler, bebek maması, gıda ve protez uzuvlar gibi sembolik yüklerle ilerlerken, İsrail'in uzun süredir uyguladığı deniz ablukasını delme çabasını sürdürüyordu. Ancak dün gece saatlerinde, filonun uluslararası sularda ilerlediği sırada İsrail donanmasına ait yaklaşık 20 savaş gemisi harekete geçti ve kuşatma altına aldı. Bu gelişme, filodaki aktivistlerin yüksek alarm durumuna geçmesine yol açtı; can yeleklerini giyen ekip üyeleri, güvertelerde pasif direniş sergilemeye hazırlandı.









KRİZİN BAŞLANGICI VE İLK TEMASLAR



Filonun rotasını değiştirmesi talebiyle başlayan süreç, hızla tırmandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), telsiz üzerinden uyarıda bulunarak gemilerin Ashdod Limanı'na yönelmesini istedi, ancak aktivistler bu çağrıya kulak asmadı. Kısa süre sonra, IDF'ye bağlı gemiler filoyu çevreledi ve iletişim hatları tamamen kesildi. Gözlemcilere göre, drone'lar ve karanlıkta ilerleyen İsrail botları, filonun hareket alanını daralttı. Aktivistler, "Biz şiddet içermeyen bir insani misyonuz; uluslararası hukukun ihlali bu müdahaledir" diyerek dünyaya çağrıda bulundu.Müdahale, Adara, Alma, Sirius, Spectra, Huga ve Deir Yassin adlı gemilere odaklandı. İsrail komandoları bu gemilere çıkarak kontrolü ele geçirdi; mürettebat ve yolcular, direniş göstermeden teslim oldu. Gözaltına alınan 70 kişiden 9'u Türk vatandaşı: Sirius gemisinden Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Fikret Ayçin Kantoğlu ve Zeynep Tekocak; Alma gemisinden ise Hüseyin Şuayp Ordu, Metehan Sarı, Osman Çetinkaya, Onur Murat Koldu ve Semih. Aktivistlerin telefon ve cihazları denize atılarak izole edildikleri belirtildi. Gözaltındakiler, İsrail'e ait gemilerle Ashdod'a nakledilecek ve sorgu sonrası deport edilecek.









TÜRK AKTİVİSTLERDEN DÜNYAYA ÇAĞRI



Olaylar sırasında filodan acil kodlu bir uyarı yayıldı: "İsrail güçleri gemilere çıktı, iletişim kesildi. Katılımcıların güvenliği için uluslararası müdahale şart." Bu çağrıya, filodaki Türk aktivist Dilek Tekocak da katıldı. CNN Türk'e bağlanan Tekocak, "Önümüzde 12 İsrail gemisi var, drone'lar üzerimizde uçuşuyor. Korkumuz yok, pasif direnişle Gazze'ye ulaşacağız. Müdahale olursa, İstanbul halkını ABD Konsolosluğu önüne, dünya vicdanlarını meydanlara davet ediyorum" dedi. Tekocak'ın sözleri, filonun sarsılmaz azmini yansıtırken, Sumud kavramının –Arapça'da "kararlılık" anlamına gelen ve Filistin direnişini simgeleyen– ruhunu somutlaştırdı.







