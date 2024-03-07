Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fatah El-Burhan Rahman, Ankara'da trafik kazası geçirdi. T24'ün ulaştığı bilgiye göre Rahman'ın hayati tehlikesi sürüyor. Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SOMALİ CUMHURBAŞKANIN OĞLU, MOTOKURYEYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım’da meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobil arkadan çarpmıştı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrulup ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası serbest kalan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, yurt dışına kaçmıştı.
Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu asli kusurlu bulunmuştu.
Kaynak: Sözcü