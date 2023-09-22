Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Elon Musk ile yaptığı görüşmeleri sonrası SpaceX’e yeni temsilci arayışları başladı.

Elon Musk’ın merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX şirketine Türkçe bilen temsilci arandığı duyuruldu. Edinilen bilgilere göre SpaceX, bu kriterlere uyan temsilciye 120 bin TL maaş verecek.

SpaceX hangi hedefle kuruldu?

Şirket 2002 yılında, daha önce PayPal'ın da kurucularından olan, Tesla Motors şirketinin CEO'su Elon Musk tarafından; Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kuruldu.

SpaceX’de çalışmak için hangi bölüm mezunu olmak gerekir?

Havacılık ve uzay mühendisliğinden mezun olanlar NASA, SpaceX gibi önemli kurum ve şirketlerde kariyer olanaklarını değerlendirebiliyor. Üstelik bu bölüm mühendislik alanının en kazançlı bölümlerinden biri olarak da biliniyor.