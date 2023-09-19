Yurt gezileri kapsamında 1930 yılında Kırklareli'ne giden Atatürk, orada üretilen bir içeceği tatmış ve çok beğenmiş. İçecek hakkında etraflıca bilgi alan Atatürk daha sonra dönemin belediye başkanına ve Kırklareli halkına bu içeceğin milli bir içecek olması yönünde bir hitapta ve talimatta bulunmuş. Şifa deposu olan bu yerel içeceğin adı Hardaliye. Koyu renkli ve olgun üzümlerden elde edilen Hardaliye alkolsüz bir içecektir. Özellike Trakya bölgesinde yapılan ve bilinen şifa deposu bir lezzettir.



