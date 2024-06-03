Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Alanya’da bu hafta sıcak bir hava hakim olacak. Alanya’da bu hafta hava sıcaklığı en düşük 26 derecelere düşecekken en yüksek sıcaklık ise 36 dereceleri bulacak. Bugün ise en düşük 27 dereceyi görecek olan hava sıcaklığı en yüksek 35 dereceleri bulacak.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU...

Bakan Özhaseki Vatandaşları Uyardı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyredeceğini ifade etti.

“Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum,” dedi.

Ayrıca, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları konusunda da vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Özhaseki, “Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızın korunması için vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını bekliyorum,” ifadelerini kullandı.