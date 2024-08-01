Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını başladı. Hacıosmanlar Mahallesi'nde çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor. Yangının söndürülmesi için 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi seferber edilmiş durumda. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Bölgedeki yangın söndürme faaliyetleri, hava ve karadan yürütülerek hız kesmeden devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)