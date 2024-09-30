Antalya'da Belek Polis Karakolunda görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaisine gelmeyince arkadaşları tarafından telefonla ulaşılmaya çalışıldı. Kendisinden haber alınamayınca evine kontrole giden arkadaşları, Çakmak’ın yatağında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ekipler, durumu 112 acil merkezine haber verdi. Yapılan incelemede, polis memuru Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar olduğu öğrenilen Çakmak’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirirken, cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)