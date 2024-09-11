Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 yıldır tarla yanında bulunan konteyner evde yalnız yaşayan Mehmet Kılınçarslan'dan (64) haber alamayan komşuları, durumu kontrol etmek amacıyla konteynerine geldiklerinde Kılınçarslan'ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınçarslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, konteynerde ve çevrede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Kılınçarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kılınçarslan'ın tarladan topladığı sebzeleri satarak geçimini sağladığı öğrenildi.