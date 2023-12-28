Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 59 kişi de yaralandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

10 KİŞİ CAN VERDİ

Kazaya ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." dedi.

"ARAÇTAN İNEN YOLCULARA, ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPMIŞ"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yoğun sis nedeniyle kaza gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Vali Karadeniz ise "Araçtan inen yolculara arkadan gelen araç çarpmış." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazayla ilgili 3 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Haberler.com