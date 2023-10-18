Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Kepez ilçesinde şüpheli bir şahsın kiraladığı evde kaçak alkol üreterek piyasaya süreceğinin tespit edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 910 litre etil alkol, bin 650 litre sahte bandrollü kaçak içki, 2 bin 380 adet sahte bandrol, 30 bin adet marka etiketi, bin 485 adet çeşitli markalara ait boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgi yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)