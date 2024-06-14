İdari ve Bayram tatili öncesi günün son mesaisinde Başhekim Doç. Dr. Güler ve ekibi sağlık tesisin her bölümünü ayrı ayrı ziyaret ederek sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile bir araya geldi ve bayramlarını kutladı. Doç. Dr. Güler,” Büyük gayret ve özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımız ile 9 günlük idari ve bayram tatili öncesinde bir araya gelmek istedik ve bayramlarını kutladık. Her birimin son durumu, hasta kapasitesi ve yatarak sağlık hizmeti alan hastalarımızın durumları hakkında bilgi aldık. Biz sağlıkçılar belki de ailemizden daha fazla birbirimizi görmekteyiz. Bu bayramda sağlık çalışanlarımızın çoğu görevi başında yer alacaktır. Onları bayram süresince biz idari birim olarak yalnız bırakmayacağız. Sağlık çalışanlarımızla koordineli çalışarak kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başta büyük özveri ve sevgiyle yirmi dört saat boyunca çalışan bütün sağlıkçılarımızın, hasta ve hasta yakınlarımızın, herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Doç. Dr. Güler daha sonra hastanede yatarak sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek yalnız olmadıklarını ve burada kocaman bir aile olduklarını dile getirip her birinin bayramlarını özel olarak kutladı. Sağlık durumları hakkında bilgi aldı.