Alanya Belediyesi Diyetisyeni Şule Yavuz Demir, Kurban Bayramı öncesi sağlıklı beslenme ve etlerin hazırlanması konusunda vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu. “Kurbanlıklarımızı, güvenilir yerlerden tedarik etmeli ve Belediye’mizin belirlediği merkezlerde kestirmeliyiz” uyarısında bulunan Diyetisyen Şule Yavuz Demir, “Etlerimizi kesimden sonra en az 5 - 6 saat soğuk ortamda bekleterek işlemeli ve sonrasında tüketmeliyiz. Etleri parçaladıktan sonra kıyma, kuşbaşı veya kemikli halde ayırıp, yiyeceğiniz porsiyonlarda buzluk veya derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Buzlukta bir ay, derin dondurucuda altı ay tazeliğini muhafaza edecektir. Aynı zamanda kavurma işlemi de kısa zamanda tüketecek şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz. Sakatat daha çabuk bozulacağından öncelikli olarak onların tüketilmesi önerilir.” dedi.

“ATEŞLE ET ARASINDA 15-20 SANTİMETRE BOŞLUK BIRAKMALIYIZ”

Et pişirme yöntemleriyle ilgili de bilgilendirme yapan Diyetisyen Demir, “Etler kendi yapısında bol miktarda yağ içerdiğinden pişirme yöntemi olarak haşlama, fırın ya da ızgara tercih edilmelidir. Mangal uygulamalarında ise ateşle et arasında en az 15-20 santimetre boşluk bırakılmalıdır. Etlerin yanında bol miktarda sebze ve salata tüketerek demir emilimini arttırmış oluruz ve dengeli beslenmiş olursunuz. Hamur tatlıları yerine tabii ki önümüzde yaz olduğu için sütlü tatlıları tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylerin bayram boyunca yine beslenmelerine özel göstermeleri sağlıkları açısından önemlidir. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum.” şeklinde konuştu.