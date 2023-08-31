Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da yaşanan kaza, cemiyet hayatını derinden sarstı. Tatilde zodyak botla kaza geçiren iş adamı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'da tedavileri devam ediyor. Ünlülerin akın akın geldiği ve gözlerin son sağlık durumlarına çevrildiği çiftten haber geldi.

Sabancı uyandırıldı

Patronlar Dünyası'nın aktarımına göre; hastanede entübe edilen ve bir operasyon geçiren Ali Sabancı bugün uyandırıldı. Aort damarına stent takılan Sabancı, cuma akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı.

5 gün sonra bilinci yerine geldi

Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı’nın, 48 saat uyutulmasına karar verildi. Bu süreçte durumu takip edilen iş adamının 5 gün sonra bilincinin yerine geldiği öğrenildi. Güzel haberi alan eşi, çocukları ve annesinin de kendisini ziyaret ettiği belirtildi.