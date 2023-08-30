Üsküdar Diş Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Seda Altop, 20 yaş dişlerinin çekilip çekilmemesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Altop, bu tür dişlerin asemptomatik olsa dahi çevresinde kese oluşturabileceğini ve her vakanın ayrı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

20 yaş dişlerinin çekilmesine her zaman gerek olmuyor

20 Yaş dişleri çenemizin en arka kısmında yer alan dişler olduğunu hatırlatan Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Seda Altop “En geç çıkan dişler oldukları için çene kavsinde sıklıkla yer bulamazlar. 20’li yaşlarda radyografi sonrası genel değerlendirme ile teşhis ve gerekirse müdahale planlanmalıdır.” dedi.

Hangi durumlarda 20 yaş dişlerinin çekilmesine gerek olmadığı konusunda bilgi veren Altop, “Ağızda tamamen sürmüş 20 yaş dişleri; eğer kapanışta ise yani karşılığında diş varsa, düzgün pozisyonda, çevre dokulara zarar vermiyor ve sağlıklı ise çekilmesine gerek kalmaz.” açıklamasını yaptı.

Yarı gömülü 20 yaş dişlerinde bakteri tehlikesi

Gömülü ya da yarı gömülü 20 yaş dişlerinin çekim gerektirip gerektirmediği konusuna da değinen Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Seda Altop, “Çene kemiği içerisinde yarı gömülü 20 yaş dişlerinde, üzerindeki diş eti ile diş arasında bakteri birikimine bağlı diş eti iltihabı gelişebilir. Bu durumda çene yüz abseleri, yüzde şişlik, ağrı, ağız açmada kısıtlılığa neden olabilir ve çekilmesi gerekir.” dedi.

Tamamen çene kemiği içerisinde gömülü 20 yaş dişlerinin de sorun oluşturabileceğine dikkat çeken Altop, sözlerini şöyle tamamladı: