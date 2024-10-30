Dünya Ruh Sağlığı ayında ruh sağlığının evrensel bir insan hakkı olduğuna dikkati çekmek adına TRSM biriminde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarının katıldığı bir söyleyişi düzenlendi. Düzenlenen organizasyon kapsamında; ruhsal bozuklukların belirtileri, ruh sağlığı, şizofreni ve bipolar hastalıklar konusunda bilgi verildi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde hizmet veren sağlık çalışanları düzenlenen organizasyonda ünitede verilen hizmetlere de değinilerek burada bir aile olduklarını her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi