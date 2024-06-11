Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik alandaki başarı ve yeniliklerin yanında bölgenin gelişmesi ve yeni uygulamalar için çalıştığı projeleri bir bir hayata geçirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz mayıs ayının sonunda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Dikey Geçiş Sınavının (DGS) Alanya'da ilk kez yapılacağını açıklamıştı. İlk müjdenin ardından öğretmen adayları için sevindiren haber 10 gün sonra geldi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT), bundan sonra Alanya’da yapılmaya başlanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS ÖABT ise 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN BAŞKAN ERSOY’YA TEŞEKKÜR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile yapılan istişareler sonucunda KPSS ÖABT sınavının Alanya’da yapılmasının sağlandığını söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Alanya bölgesi için gerekli olan yenilikleri getirmeye çalıştıklarını, bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Rektör Türkdoğan, DGS ve ÖABT sınavlarının Alanya’da yapılma imkânının sağlanmasında emeği geçen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’a ve ALKÜ ailesine teşekkür etti. İlk kez Alanya’da gerçekleşecek olan ÖABT ile Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa, Gündoğmuş, Anamur, Sarıveliler, Bozyazı gibi yakın ilçelerde ikamet eden adaylara büyük kolaylık sağlanacak.