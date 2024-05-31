Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, görevine atandığı 2023 Ağustos ayından bu yana üniversitenin akademik ve fiziki alanlarda gelişmesi ve büyümesi için yoğun çabalarını sürdürüyor. Rektör Türkdoğan, beraberinde ALKÜ Genel Sekreter Vekili Onur Ocakdan ve Personel Daire Başkanı Ali Evdilek ile üniversitede başlayacak yeni projeler için Başkent Ankara’da bir dizi görüşmeler yaptı. Rektör Türkdoğan ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Sekreteri Batıkan Aksoy ve Personel Daire Başkanı Ali Doğan, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Doğa Altay, Türkiye Garanti Fonu Genel Müdürü Hasan Basri Kurt’u ziyaret ettiler. Rektör Türkdoğan ve heyet, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı ziyaret etti. ALKÜ’nün yeni projeleri ile yapılacakların konuşulduğu ziyarette Bakan Yardımcısı Bülent Turan, gerekli destekleri vereceklerini dile getirdi. Rektör Türkdoğan, Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve ekibine teşekkür etti. Ziyaretler Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanı Ahmet Vatanuğruna ile devam etti. Yoğun geçen Ankara ziyaretleri Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ercan Demiryürek ile son buldu.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “AMACIMIZ, ALKÜ’YÜ EN İYİ YERLERE TAŞIMAK”

Rektör Türkdoğan Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası açıklamalarda bulundu. ALKÜ’nün akademik ve fiziki anlamda kurulduğu günden bu yana hızla büyümeye devam ettiğini hatırlatan Rektör Türkdoğan, “Turizmin başkenti Alanya’mızı bilimsel alanda temsil eden üniversitemiz, tüm yönleriyle gelişmeyi ve büyümeyi sürdürüyor. Üniversitemizin en büyük yerleşkelerinden olan Cikcilli Yerleşkesinde de yapılaşma çalışmaları devam ederken diğer taraftan da mevcut yerleşkelerde yeni projeler bir bir gerçekleştiriliyor. Genç bir üniversite olarak bu gelişmeler, devletimizin güçlü destekleri ve aziz milletimizin bağışlarıyla devam ediyor. ALKÜ yönetimi olarak gelişmeleri, başkentimiz Ankara’daki yöneticilerimizle paylaşarak yakından takip etmelerini sağlıyoruz. Son yaptığımız ziyaretlerle ülkemizin gelişmesi için gecesini gündüzüne katan bürokrasimize son durumları aktararak bu kutlu yolda yapılacakları anlattık. Yaptığımız tüm bu girişimlerle ‘Akdeniz’in İncisi’ Alanya’mızın en değerli kurumlarından olan ALKÜ’yü en iyi yerlere taşıma gayreti içinde olacağız. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, değerli bakanlarımız ve tüm yöneticilerimize yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.